Seguridad en Cartagena: rumbas irían hasta la 1 de la mañana

Y continúa: “Los establecimientos con venta y sin consumo de bebidas alcohólicas, tales como tiendas, salsamentarias, estancos, licorerías, cigarrerías y similares, podrán expender bebidas alcohólicas desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las doce de la noche (12:00 p.m.), y su funcionamiento será a partir de las cinco de la mañana (5:00 a.m.)”.

En el artículo primero del borrador de decreto se lee: “Los establecimientos de comercio abiertos al público podrán funcionar en los siguientes horarios, siempre que se encuentren en zonas aptas de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial vigente con venta y consumo de bebidas alcohólicas, tales como: bares, discotecas, estaderos, restaurantes, cantinas, bares, tabernas, billares, casinos y salones de juego localizados será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta la una de la mañana (1:00 a.m.) del día siguiente”. (También le puede interesar: Asobares insiste en que toque de queda en Cartagena es “ridículo”)

Dentro de las medidas de orden público que socializará la Alcaldía de Cartagena, está la reducción de horario para establecimientos nocturnos y discotecas de la ciudad. Desde la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana aclararon que este no será el decreto definitivo. Esperan contar con la participación de todos los actores involucrados en este sector. (Lea: Seguridad en Cartagena: Alcaldía estudia implementar toque de queda, ¿para quienes?)

Los sitios con venta y sin consumo de bebidas alcohólicas, tales como supermercados y almacenes de cadena, podrán funcionar las veinticuatro (24) horas. No obstante, solo podrán expender bebidas alcohólicas en el horario de seis de la mañana (6:00 a.m.) hasta la una de la mañana (1:00 a.m.) del día siguiente.

“Los establecimientos denominados centros o clubes sociales públicos o privados, cuando ofrezcan servicios o actividades de recreación, se expendan y/o consuman bebidas alcohólicas, se realizan bailes o cualquier tipo de espectáculo que no sea dirigido exclusivamente a socios o accionistas, sino al público en general, podrán funcionar desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta la dos de la mañana (2:00 a.m.) del día siguiente”, se lee en el borrador de decreto.