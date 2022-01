Sí al regreso a clases pero con garantías: sindicato de rectores

De acuerdo a las directrices del gobierno de Iván Duque, en Cartagena los planteles educativos retornarán a clases presenciales el próximo 24 de enero. “Con la modificación a la Resolución 777 y 2175, del 20 de diciembre, ya no existe un límite de aforo en los establecimientos educativos. Esperamos que todos los niños, niñas y jóvenes puedan retornar a las aulas”, destacó Diana Martínez Gallego, asesora del despacho del Ministerio de Educación.

Recelo

El presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes, Miguel Pérez, señaló que es un reto que las instituciones educativas del Distrito retornen a la presencialidad, al considerar que muchas de estas no cuentan con las garantías para prevenir contagios de COVID-19.

“Como directivos docentes queremos retornar a las actividades académicas presenciales, pero lo haremos siempre y cuando existan las condiciones. Más del 35% de los colegios no tiene las condiciones necesarias. No cuentan con agua potable permanente, presentan deterioro en su infraestructura y los mantenimientos que deberían haber realizado el año anterior no los hicieron”, dijo.