Solo promesas: así quedó el trabajo de drenajes pluviales en algunos barrios

“Estamos preocupados, ya que muchas personas en condición de discapacidad y adultos mayores votan allí, y como se encuentra el lugar, simplemente no podrán acceder”, manifestó Gustavo Guardiola, presidente de Asopopa.

“Hay un contrato de limpieza de drenajes pluviales suscrito entre Edurbe y un contratista. Nosotros tuvimos una reunión con ellos e incluso se levantaron las actas de vecindad, que en su momento fueron firmadas por representación de Asopopa y de otras entidades. El contratista comenzó su trabajo, pero el contrato debía tener una fiducia de pagos. Edurbe cometió varios errores. El contratista no empezó con la limpieza de ninguno de los canales del Pie de La Popa y pidió suspensión del contrato porque Edurbe no le responde”, expresó Cecil Botero, líder de este barrio.

En el barrio Bocagrande, los trabajos fueron suspendidos.

“El tema con Edurbe y la limpieza de los drenajes pluviales empezó hace unos dos meses. Trabajaron una semana, intervinieron la válvula de la curva de la Base Naval y no tuvimos más noticias sobre ese trabajo. No se sabe qué pasó, se firmó el acta de inicio y no hubo acta de finalización. Todo esto ha repercutido en las inundaciones que hemos tenido por las lluvias”, argumentó Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande.