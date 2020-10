“Solo vienen aquí a buscar votos”: vecinos de Olaya

Los charcos son constantes y tan grandes que parecen ‘lagunas’ y el agua tarda varios días en desaparecer porque no hay desagües pluviales. En los últimos días los habitantes volvieron a su cotidianidad en tiempos de lluvia, por eso nuevamente hicieron una petición al Distrito para que los ayude con la pavimentación, no solo de la calle Colombia sino con todas las del sector que hacen falta, como La Concepción y La Maravilla.

Ni con acciones judiciales

La indignación de esta comunidad es grande. Afirman que han hablado con los diversos alcaldes que han pasado por el Palacio de la Aduana, también con múltiples secretarios de Infraestructura, con los alcaldes de la Localidad 2, y nadie ha mostrado interés en mitigar sus necesidades. Incluso, han ganado un par de acciones populares que ordenan al Distrito pavimentar las calles, pero ni con esos fallos judiciales se ha logrado la intervención.

Hasta ahora, todas las peticiones han sido pacíficas, pero los vecinos advierten que no están dispuestos a seguir conviviendo en condiciones tan adversas, por lo que se tomarían las vías de hecho para hacerse sentir.

La angustia de los habitantes ha crecido en los últimos días con los aguaceros, y lo peor es que ahora hay un nuevo problema, ya que las aguas de alcantarilla están rebosadas y se mezclan con las aguas lluvias, generando una contaminación mayor en la zona.

“El sector Central de Olaya se quedó en el tiempo, está igual que hace 30 años. Aquí no hay inversión social, no tenemos pavimento, no tenemos canchas deportivas, no tenemos parques, no tenemos buenos servicios públicos, no tenemos nada”, finalizó Ramos.