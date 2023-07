Suspenden a enfermero que peleó con padre de familia en clínica de Cartagena

“Todo por una demora, cinco horas para dar un resultado y que digan al final que no los hicieron. Esa es la atención que le dan a uno, mira la atención que dan, todo esto lo estoy filmando. Es una falta de respeto de ustedes y no tienen por qué proceder así”, grita la madre de la menor mientras graba con la cámara de su celular la pelea.

En el video se observa a un padre de familia con una niña cargada en los brazos, este discute con uno de los trabajadores. Según lo que puede observarse, la confrontación se debe a unos exámenes médicos que aún no se le han realizado a la menor.

El comunicado

Tras la polémica generada por el video, la clínica Gestión Salud, por medio del gerente corporativo Rafaél Navarro emitió el siguiente comunicado:

En la madrugada del 26 de junio de 2022 a las 2 am, se presentó un hecho entre un acompañante de un paciente y un auxiliar de enfermería de nuestro equipo de trabajo. Dichos hechos quedaron registrados en nuestro sistema interno de seguridad, agresiones verbales seguida de agresiones físicas las cuales no compartimos de ninguna manera y no representan el trabajo y servicio arduo que hace todo el personal de salud a toda nuestra comunidad.

Tampoco el usuario, quien en las cámaras de seguridad, se registra el intento de robo del arma de dotación para agredir a la misión médica, representa lo que somos como cartageneros; por lo que invitamos a toda nuestra audiencia a respetar al cuerpo médico y paramédico que en su gran mayoría tiene una gran vocación de servicio.

Más lamentable aún que el personal de salud responda con violencia a las agresiones a las que pueden someterse. Nuestra función principal es prestar los mejores servicios de salud posibles y velar por la integridad de nuestros pacientes y usuarios.

Este hecho aislado no nos representa. Gestión Salud en el último año realizó más de 120.000 servicios, 79.023 hospitalizaciones, 6.816 procedimientos quirúrgicos, 38.870 consultas ambulatorias especializadas, 50.010 urgencias, con una satisfacción del 99.1%. Estas cifras de atención con resultados satisfactorios han permitido que la comunidad académica y científica permitan a nuestra institución ser centro de formación de posgrado e investigaciones publicadas y reconocidas en el ámbito internacional.

Nuestra razón de ser que son nuestros usuarios, por ello hemos traspasado las puertas de la clínica llegando a las comunidades con nuestros programas de responsabilidad social corporativa que han permitido modificaciones de hábitos de vida, educación y recreación con una mejoría en las condiciones generales de nuestras comunidades.