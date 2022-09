¡Taxista ejemplar! Dejó a usuario en el hotel y regresó para darle el vuelto

Durante mucho tiempo el gremio de taxistas ha sido estigmatizado por la mala actitud de algunos conductores que empañan la labor de cientos de personas que se ganan la vida haciendo “carreras”. Sin embargo, a través de Twitter, Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano destacó la nobleza de uno de ellos. (Lea: “Cobró 20 mil pesos”: queja por cobro excesivo en carrera de taxi en Cartagena)

“Hoy tuve una experiencia en Cartagena con un taxista. Muy temprano al pagarle me dijo que no tenía vueltas de un billete de $50K. No había nadie alrededor. Le dije: ‘señor no lo conozco pero confío en usted. Donde me recogió me puede dejar el cambio en la recepción’. Al regresar al hotel encontré que el señor Hugo López me había dejado el dinero. ¡Un taxista ejemplar! Para él mi gratitud”, tuiteó. (También le puede interesar: ¡Indignante! Mujer dice que taxista le robó y quiso abusar de ella)