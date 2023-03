$!¿Te están poniendo los cachos? ‘Apps’ que usan los infieles en Cartagena

Karolay Mestre se casó en diciembre de 2021 y aunque al principio vivió en la casa de su suegra en el barrio Providencia, luego alquiló un apartamento en Parque Heredia para mudarse con su esposo en ese entonces. “A mí no me cuadraban algunas cosas. Él al principio pasaba en la casa, luego me decía que quería pasar tiempo con su mamá. Yo al principio no le metí tanta malicia, porque creí que le costaba trabajo adaptarse. Comencé a sospechar un día que vi la luz del celular prendida en la madrugada, además que, de un momento a otro, había cambiado la contraseña del celular; desde ahí le monté la cacería”, contó Mestre a El Universal.

Es importante precisar que las funciones de estas aplicaciones no tienen como objetivo engañar o serle infiel a otra persona, mas bien, fueron diseñadas con el ideal de procurar la privacidad de algunas conversaciones y buscar pareja. No obstante, algunos infieles han encontrado la forma de convertirlas en sus grandes aliadas para construir poco a poco una doble vida.

La mujer observó cómo su esposo armaba planes para ir a la casa de su mamá constantemente. “Una amigas me dijeron que en Telegram habían unos grupos raros donde mandaban videos pornográficos, que según desde la pandemia estaban de moda, y que la gente fijaba citas por la ubicación. Yo no entendía nada de eso, pero me puse en la tarea, así que, como no podía desbloquear el celular, estaba pendiente por si veía notificaciones de aplicaciones extrañas de citas, y efectivamente un día que estábamos cenando saltó el icono de Telegram. Vi que decía: ‘10 nuevos mensajes pendientes’, por lo cual deduje que estaba metido en un grupo, porque una persona es raro que envíe tantos mensajes”, narró.

Días después, Karolay logró corroborar lo que tanto sospechaba, encontró en el computador portátil de su marido la cuenta de Telegram web abierta, y no lo pensó dos veces para revisar qué era lo que tanto le ocultaba. “Fue espantoso, el grupo se llamaba @CachonesCtg y había gente de todos los barrios cercanos, gente de Ternera, San José, El Recreo. Mandaban videos sucios y se citaban para tener encuentros. Lo más escandaloso para mí fue ver que algunas muchachas enviaban sus fotos íntimas y él también las mandaba para ellas. Yo lo hablé con él y se lo perdoné, pero la situación seguía, y volvió a pasar luego con otros chats y cosas que le encontré en la galería. Yo no quería darme esa mala vida, así que llegamos a un punto en que no confiaba en él y lo mejor fue terminar”, concluyó Mestre.