¿Te llegó el mensaje de un supuesto domicilio sin retirar? ¡Ojo! Puede ser estafa

“Yo iba afanada en el Transcaribe en plena hora pico. Cuando veo es que me llega un mensaje de texto donde me dicen que según tenía una mercancía pendiente. Hasta donde yo recordaba, en ningún momento pedí tal domicilio, por eso se me hizo raro. En el mensaje me decían que se encontraba listo para enviar y que necesitaban revisar el pago. Yo para salir de la duda, ingresé al enlace y ahí me pidieron que llenara los campos requeridos para ver cómo iba el proceso de entrega”, contó Chacón.

También agregó: “el celular se me puso loco cuando di mis datos. Se me cerraron las aplicaciones y luego no podía entrar. Yo lo dejé así, al día siguiente todavía no podía ingresar a mi cuenta de ahorros, los estafadores supongo yo que cambiaron la clave. Por fortuna yo en esa cuenta no manejo plata, porque me gusta andar con mi efectivo, pero sí tuve que ir a las oficinas del banco para que me arreglaran el problema y pedir permiso en el trabajo para hacer la diligencia. Ni para decir que la estafa era desde el extranjero, porque el número era un 317, lastimosamente fue lo último que vi”.

Estafas desde la cárcel

La mayoría de estafas telefónicas en Colombia se originan desde diferentes cárceles del país, donde pese a las restricciones y prohibiciones de tener comunicación con el exterior, una gran cantidad de reclusos cuentan con celulares e internet en sus celdas.

Muchos dispositivos son usados principalmente para delinquir a través de infinidad de llamadas en las que se hacen pasar por funcionarios de diferentes entidades que, ofreciendo premios y beneficios, logran envolver a sus víctimas hasta robarles dinero de sus cuentas. Lea también: ¿De dónde sacan tu número? Ojo con las propuestas de empleo por WhatsApp

De hecho, en redes sociales la semana pasada se viralizó una llamada en la que la mujer, haciéndose pasar por funcionaria del banco Davivienda, contacta a un hombre llamado Arbey Gómez, a quien le ofrece unos supuestos beneficios económicos. Sin embargo, cuando la mujer ya iba a aplicar su estafa el hombre la interrumpe preguntándole: “¿Oiga, mi amor, usted en qué cárcel está?”.

El hombre se ríe y le dice “se equivocó... La buena, ya sabe, ya le escribo por el WhastsApp”.