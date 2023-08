¿De dónde sacan tu número? Ojo con las propuestas de empleo por WhatsApp

Cuando Dina Luz Regino estaba en pleno estrés de oficina, le llegó un mensaje por WhatsApp de un número que no tenía agregado a su celular, un usuario que no tenía foto de perfil, y de manera insistente le pidió unos minutos para proponerle trabajo. Desde ahí, a Dina no le empezó a cuadrar lo que estaba pasando.

La cartagenera es consciente de las diferentes modalidades de estafa que hay actualmente, las cuales han ido evolucionando y parecen no tener control o regulación. “¿Qué puedo hacer? Si ya tienen mi número, cada vez que quieran me pueden llamar a incomodar”, expresó Regino a El Universal. Lea también: “Me dijeron que me pagaban por ver videos”: nueva estafa en Cartagena

Es importante, que quienes estén en una situación parecida a la de Dina, tengan presente que no todo lo que se ve en internet es real y que si las ofertas son demasiado tentadoras, lo más seguro es que estés hablando en tu chat con extorsionistas o delincuentes, que en la mayoría de los casos operan desde la cárcel.

“Tengo que aclarar que no me dejé estafar, solo pongo en caso en conocimiento para que la gente sepa cómo operan, porque a varias amigas aquí en Cartagena les está llegando el mismo mensaje. Yo le pregunté que de dónde había sacado mi número, y me dijo que de Linkeding, lo cual vi que no era mentira, porque yo si tengo un perfil creado, donde coloco mi información laboral. Pero ya luego, la supuesta asesora se puso demasiado insistente”, contó Regino a El Universal.

La conversación

Estos son los chats compartidos por Dina Luz.