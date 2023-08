“Me dijeron que me pagaban por ver videos”: nueva estafa en Cartagena

“Este es un mensaje de recursos humanos de AdWallet. Nuestra empresa está reclutando personal”, es así como empieza el presunto engaño de una supuesta oficina internacional de recursos humanos, un mensaje que por lo general llega al chat de WhatsApp.

Aunque AdWallet sea una app usada para ganar dinero viendo videos y anuncios, delincuentes la usarían para llevar a cabo una modalidad de estafa, esto es lo que asegura María José Espitia, una cartagenera que por poco cae en el engaño. Lea también: ¿Qué pasó con Goarbit? Respuestas tras su desaparición en Cartagena

“A mi me gusta todo el tema de las redes sociales, yo hace tiempo intenté ganar dinero haciendo videos por Kwai, y luego quise monetizar por Facebook, pero no me fue tan bien y lo dejé así. Esta semana me llegó un mensaje por WhatsApp de un número desconocido, me dijeron que me contactaban del departamento de recursos humanos de AdWalltet, yo la aplicación la conocía, porque veía que la gente ganaba monedas viendo anuncios, así que le pregunté qué era lo que me tocaba hacer para trabajar”, contó la cartagenera a El Universal.

El presunto “trabajador del área de recursos humanos” le indicó que era de una empresa que operaba para marcas reconocidas, y que con solo ver unos videos, darles me gusta y enviar screenshots evidenciando la visita, podía empezar a facturar.