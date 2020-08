“Tenemos más de 5 accidentes diarios”

Solicitan una limpieza

“Nunca entendimos la necesidad de instalar esas rejillas. La Concesión Vial no nos dio respuestas coherentes. Han pasado 15 o 20 años desde entonces y jamás han hecho una limpieza por debajo. Esas rejillas ya perdieron su vida útil, no sirven y se han convertido en una bomba de tiempo para la ciudadanía. Aquí diariamente hay mínimo cinco accidentes, por fortuna no han sido graves. Hace más de 10 años sí murió un muchacho que se estrelló en una moto. A la fecha no hay quien responda, la Concesión Vial dice que ya no le corresponde ese mantenimiento y le echa la responsabilidad a la Alcaldía, y así se tiran la pelotica. Mientras tanto, nosotros los vecinos somos los más afectados porque cada vez que llueve nos inundamos y nos toca estar ayudando a los heridos cuando se accidentan en esos huecos. Necesitamos que haya un arreglo y una profunda limpieza”, manifestó Luz Stella Pedroza, residente del sector.

La comunidad señaló que cuando hay aguaceros la calle se convierte literalmente en un río, y que el paso constante de vehículos pesados han ayudado al deterioro que hoy tiene esta neurálgica arteria vial.