Toque de queda y ley seca por aumento de casos COVID-19 en Cartagena

“Queremos que las medidas no vayan a obstaculizar un fin de año magnífico para Cartagena. Queremos tener tener la segunda mitad de diciembre y todo el mes de enero magníficas oportunidades para toda la actividad económica en la ciudad”.

Asimismo anunció la contratación para la adquisición de pruebas de detección del COVID-19 y así poner en marcha el programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) en comunidades y en sectores como el Mercado de Bazurto y la Terminal de Transportes.

“También vamos a agilizar la contratación de pruebas COVID para el rastreo y aislamiento selectivo sostenible en los barrios. Se necesitan estas pruebas para el Mercado de Bazurto, en el ingreso de viajeros por el Aeropuerto y Terminal de Transporte, y demás”, señaló.

En el PMU también se acordó el acompañamiento de la la Armada Nacional a la Policía Metropolitana para intensificar labores de patrullaje y control para garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas.

Dau hizo un llamado especial a reforzar medidas de bioseguridad y autocuidado y evitar salir a “pendejear”.

“Nos quedamos dormidos. Después que habían bajado los números de contagios en la ciudad, se pusieron a pensar que esto pasó y precisamente por salir a pendejear es que estamos como estamos, y se nos está disparando el COVID. Todos debemos poner de nuestra parte. Use el tapaboca, mantengan el distanciamiento social. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, es cuestión de lógica no más y de pensar que no sólo cuidarte a ti, sino a los demás”, expresó.

Aseveró que se aplicará un control estricto a los establecimientos de comercio habilitados, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la vez aplicar sanciones a aquellos que no estén realizando sus actividades conforme a las normas establecidas por la pandemia.