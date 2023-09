Trabajadora de comisaría denuncia que su jefe la maltrató, Distrito investiga

En redes sociales circula el video de la denuncia por parte funcionaria pública en contra de su jefe. El 27 de septiembre, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, en un comunicado de prensa, notificó sobre el presunto caso de maltrato laboral en la Comisaría de Familia Permanente. Lea también: La JEP abre macrocaso 11, que investigará violencia basada en género y sexual

La madrugada del 20 de septiembre, Lucila Cabarcas se encontraba en turno nocturno en la Comisaría de Familia Permanente, en entrevista con El Universal comenta:

“Yo estaba en la oficina de Atención al Ciudadano, que queda al lado de la Comisaría, porque en la Comisaría no había aire. Cuando regresé, aproximadamente a la 1: 00 de la mañana. Mi jefe Amín Sanabria se encontraba abajo y yo estaba en el balcón con las vigilantes, revisando mi teléfono y él subió. Pensé que se había olvidado de algo. Él creyó que le estaba tomando fotos y me gritó que no se las tomara. Me pidió que le entregara el teléfono. Le dije que no, porque era privado; entonces me zarandeó y me lo quitó, dejándome aruñones. Cuando me soltó, me fui contra la pared y me golpeé en el intercostal. Las vigilantes se pusieron a su lado para evitar que me hiciera algo. Logré quitarle mi celular y empezó a gritarme. Al terminar mi turno fui directamente al hospital”.