Transcaribe ha sufrido más de 40 ataques en el 2020

El ataque del martes ocurrió en un vehículo de la ruta C001 Ciudadela 2000 - Manga – Centro, a la altura del Centro de Convenciones. Obedeció a una disputa por la vía, ya que el conductor del SITM supuestamente le negó la entrada al carril a su similar que iba en una camioneta blanca.

“Fue horrible, ese hombre estaba como loco, se molestó porque el chofer no lo dejó entrar y le sacó una pistola. Entramos en pánico, nos tiramos al piso por temor, él disparó dos veces, de vaina no mató a alguien”, expresó una usuaria que se encontraba en el busetón. Por suerte, los disparos fueron al aire y no impactaron al vehículo ni a ninguna persona.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que instantes después del hecho interceptaron al sujeto a la altura del CAI de Bocagrande, y lo retuvieron por porte ilegal de armas de fuego. “El hombre de 38 años y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, precisó la Mecar.