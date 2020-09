Pánico en Transcaribe: sujeto armado intimida con disparos a conductor

Tremendo susto se llevaron los pasajeros que ayer en la mañana iban a bordo de un vehículo de Transcaribe de la ruta C001 Ciudadela 2000 - Manga - Centro, luego de que el conductor de un vehículo particular supuestamente amenazara con disparar.

El hecho al parecer se registró en el Centro Histórico de la ciudad y obedeció a una disputa por la vía, ya que el conductor del SITM supuestamente le negó la entrada al carril a su similar que iba en una camioneta blanca.

(Lea nota relacionada: Transcaribe: sin presupuesto no puede seguir operando).

“Fue horrible, ese hombre estaba como loco, se molestó porque el chofer no lo dejó entrar y le sacó una pistola. Entramos en pánico, nos tiramos al piso por temor a que se le saliera un tiro, y efectivamente los hizo. Disparó dos veces, de vaina no mató a nadie”, expresó una usuaria que se encontraba dentro del busetón, quien pidió no revelar su identidad.

Se conoció que por fortuna los disparos fueron al aire, por lo que no impactaron al vehículo ni a ninguna persona inocente.

Al respecto, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, señaló: “Lastimosamente el día de ayer se presentó este preocupante hecho y apenas conocimos la información dimos el aviso inmediato a la Policía Nacional, ya que una pasajera nos proporcionó foto de la camioneta y en ella aparecía la placa. Tengo entendido que esta persona fue detenida a la altura del CAI de Bocagrande, al parecer le fue encontrada el arma de fuego y está en proceso de judialización”.

(Lea: Aeropuerto El Dorado se pronuncia sobre muerte de pasajero en Cartagena).

Justamente, la Policía Metropolitana de Cartagena acaba de informar que el sujeto se encuentra retenido por porte ilegal de armas de fuego. “El hombre de 38 años y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, precisó la Mecar.

Desde que se inició la operación de Transcaribe en Cartagena en el año 2016, es la primera vez que sucede un ataque con arma de fuego.

* Noticia en desarrollo