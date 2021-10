Tras 21 horas sin luz, Afinia informa cuándo restablecerá el servicio

“Vamos a cumplir 24 horas sin luz”, aseguró Luz Carime Sierra, administradora del edificio Concasa ubicado en el sector de La Matuna en el Centro Histórico a El Universal. La problemática con el fluido de la energía eléctrica tiene desesperados a los comerciantes de la zona que aseguran que esto les deja “pérdidas millonarias”.

En la zona han resultado afectados “oficinas de contadores, abogados, oficinas de aduanas y locales comerciales”, explicó Sierra. La afectada dijo a este medio que se comunicaron con Afinia y la empresa explicó que se trata de un daño que hubo en Manga, Pie de la Popa y un sector del Centro. Pero que se ha arreglado el problemas por algunas zonas solamente.

Lea: Calles de Getsemaní completan 14 horas sin luz

“Vino la luz a las 6:30 p.m. (ayer, 12.10.21) pero se fue otra vez por que se dispararon unas cañuelas de un poste que protege a varios sectores de la zona porque la Olímpica de La Matuna tuvo un daño. A las 10:30 a.m. vinieron a subir la intermedia y vino la energía pero nuevamente se fue a las 11:30 a.m. y hasta ahora estamos sin energía porque dicen que encontraron un daño en Getsemaní y que no pasarán a otro circuito”.

Lea: ¿Por qué hay tantos cortes de energía eléctrica en Cartagena y alrededores?

¿A qué horas vuelve la energía?

El Universal se comunicó con Afinia, la empresa emitió un comunicado informando que “más de 30 personas del equipo de alta tensión ejecutan labores para superar la avería registrada en la subestación Chambacú”.