“Tratan de empañar mi labor como funcionaria pública”: Jacqueline Perea

El pasado 24 de abril este medio publicó un informe de la Alcaldía de Cartagena en donde se daban a conocer presuntas irregularidades en el programa Familias en Acción (FA) del Distrito, durante las vigencias 2018-2019. En dicho informe la administración del alcalde William Dau, advierte que debido a esas supuesta irregularidades, a la fecha más de 3.666 familias están suspendidas del pago que otorga el programa y que además unas 31.519 familias que podrían recibir el incentivo no lo estarían recibiendo.

(Lea aquí: Informe revela “irregularidades” en Familias en Acción de Cartagena)

Ante dichas acusaciones, Jacqueline Perea Blanco, quien fungió como enlace distrital de Familias en Acción durante el período cuestionado, dio su versión de los hechos a El Universal, aclarando primeramente, que a la fecha desconoce dicho informe y que tampoco ningún organismo de control le ha pedido explicaciones por el manejo que dio al programa mientras estuvo a su cargo.

“Quiero señalar que no conozco, ni se me ha remitido el “informe” que aducen ustedes fue enviado a este medio por la Alcaldía de Cartagena como parte de su labor “fiscal” y de su lucha anticorruptiva, como tampoco de ningún organismo de control donde se me solicite explicaciones sobre supuestas irregularidades en el manejo de este programa, que serían los más indicados para hacerlo”, aseguró Perea.

La exfuncionaria aseguró que lo que estarían tratando de hacer es empañar su labor y destacó que durante su tiempo como enlace distrital de FA cumplió con todos los indicadores establecidos por el Gobierno nacional, que es el que lidera el programa y destina los recursos.

“Tratan de empañar mi labor como funcionaria pública, cuyos resultados al frente de este programa están claramente sustentados en el cumplimiento de los indicadores establecidos por el DPS, y que se encuentran consignados en los respectivos informes de evaluación del mismo”.

Sobre el personal

Uno de los primeros cuestionamientos del informe hecho por la Alcaldía, sugiere que entre 2018 y 2019 se hicieron, cada año, unas 180 Órdenes de Prestación de Servicios, para el cumplimiento de las funciones del programa. La administración catalogó el hecho como excesivo, asegurando que este año se han contratado solo 33 personas.

Sobre esto, Perea indicó que “FA no es un Programa de la Alcaldía de Cartagena, y todo el personal que labora en su gran mayoría es contratado por prestación de servicios, y depende directamente del despacho del Alcalde, Unidad Ejecutora Secretaria General. El alcalde Distrital designa a un funcionario que cumple labores de Enlace con el Gobierno nacional (DPS). En la pasada administración me desempeñé como Asesora de Despacho Código 51 Grado 47 con funciones asignadas como enlace distrital del programa Familias en Acción. El Programa no es Unidad Ejecutora y por lo tanto no fui ordenadora del gasto, ni celebraba contrato de prestación de servicios, solo ejercía la función de interventoría de los mismos. No podemos tomar el número de funcionarios que señala el artículo como lo constante, sino la suma de los años en mención y las necesidades que por obligación debía cumplir el Distrito.”, aseguró Perea.