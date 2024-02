¡Triste! La historia del reloj que dejó de ser floral y solar en Cartagena

Y no solo la maquinaria del reloj sino el esplendor de sus flores de verano e invierno. En los años setenta hubo una cartilla de postales de todo el país que se llamaba Viaje por Colombia, y allí estaba la imagen del Reloj Floral lleno de campánulas amarillas, azules, blancas y rojas. En las postales de Cartagena de Indias, el Reloj Floral fue uno de los puntos estratégicos del turismo nacional e internacional. A finales del siglo veinte, ante la postración del monumento, el alcalde Carlos Díaz Redondo propuso rehacer en su mismo ámbito el Reloj Solar, que, en aquellos años, costó cien millones de pesos, y al igual que el anterior Reloj Floral, habitantes de calle, gamines y amigos de lo ajeno, fueron despojándolo de los metales del reloj circular, una banca que acompañaba esta obra, hasta despojarlo sin que quedara sombra del reloj.

Cartagena de Indias es la ciudad de los despojos. Los holandeses donaron en los años sesenta del siglo veinte el hermoso Reloj Floral en el parque del Pie del Cerro, en la carrera 17 con calle 30, que los cartageneros que tienen más de cincuenta años siguen llamando El Parque del Reloj Floral. De eso no queda ningún rastro. Solo algunas imágenes para la memoria. Lea: El Parque del Reloj Floral fue recuperado

El padre de Dagoberto, Eusebio Macías Ramírez, era agricultor y ganadero, y viajaba a San Blas y a Colón en barcazas de madera vendiendo coco y plátano. El padre llegó abriendo trocha en medio de la manigua y los manglares en el caño, para erigir un destino comercial, empresarial y profesional que aún no cesa en la estirpe de Dagoberto y sus seis hijos. Dagoberto Macías fue durante diez años vendedor ambulante y estacionario en la ciudad y vendedor en el viejo mercado público de Getsemaní, ocho años como promotor de boxeo con “32 boxeadores en mi cuerda”, diez años como promotor musical e impulsador de la caseta La Matecaña, y Concejal de Cartagena entre 1988 a 1994.

Macías nació el 2 de febrero de 1953, y fue el único cartagenero que no se enfermó de nada y no usó tapabocas durante la pandemia y se mantuvo al pie de sus negocios frente al viejo Parque del Reloj Floral y Solar. Aún hay mucho por hacer, restaurar, mejorar, embellecer, cuidar, mantener y transformar, pese al panorama vivido. No solo en el parque sino en todo su entorno humano. Eso siente y cree él, junto a viejos y nuevos vecinos de ese sector de Cartagena, y reclama de la nueva administración la recuperación ambiental, social y cultural de este punto estratégico de la ciudad, con nuevos aliados en el sector privado y público, multiplicando el sentido de pertenencia y orgullo de la cartageneidad.

Nuevos padrinos, mecenas y filántropos surgirán en Cartagena, si entre todos, sin distintos de clase social, aportemos con contagiosa armonía, un grano de arena de voluntad y amor por la recuperación de este parque de la ciudad. Para que las horas del reloj giren otra vez a la luz de las flores que se abren y se duerman sus colores a la luz del atardecer.