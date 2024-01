Turismo sexual, una batalla de medio siglo que aún libra Cartagena

Un debate trillado que por épocas aflora en Cartagena de Indias volvió a coger ritmo tras la expedición del Decreto 03 de 2024 firmado por el alcalde Dumek Turbay Paz, que contiene un paquete de medidas que apuntan a “restablecer el orden público en el Centro Histórico de Cartagena”, y, en especial, apostarle a la lucha contra fenómenos como la trata de personas y la comercialización de estupefacientes. Lea: Cartagena implementa Plan Titán 24 para recuperar el orden en el Centro Histórico

En el decreto se estipula la suspensión del ejercicio de la prostitución y la venta o promoción de servicios sexuales en el Centro Histórico, con restricciones adicionales para la promoción de actividades sexuales en la zona. Sin embargo, esta no es la primera batalla que ha librado la ciudad para frenar el impacto del turismo sexual.

Con apoyo de Orlando Deavila Pertuz, doctor en Historia de América Latina e investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, recordamos el caso de la famosa zona de tolerancia ‘Tesca’, donde se concentraba el ejercicio de la prostitución en la ciudad en la década de los 70.

El investigador expone que en ‘Tesca’, que estaba en un barrio del oriente de la ciudad, se establecieron varios negocios nocturnos que solían ser visitados por locales y marineros que llegaban al puerto. Lea: Las 6 restricciones de orden público para el Centro Histórico de Cartagena

“Lo que existía en Tesca eran varios establecimientos de vida nocturna: había varios prostíbulos a donde llegaban hombres de la ciudad, marineros, no turistas como tal, porque esta no era una zona turística, pues Cartagena a comienzos de los años 70 todavía no era una ciudad turística en el sentido estricto de la palabra”, expone.