Tutela y denuncias por obras de Playetas

Ha pasado cerca de un mes y medio desde que el Consorcio Vial Isla Barú está esperando un aviso del Distrito y el Departamento Administrativo de Valorización Distrital para sentarse y conocer las condiciones bajo las cuales tomará potestad de las obras del pedraplén protector de Playetas, en Barú, y las terminarán.

Esto, luego de que el Tribunal de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena emitiera un laudo confirmando que las obras del pedraplén hacen parte del objeto del contrato de concesión VAL-02-06 celebrado entre el Consorcio Vial Isla de Barú y el Distrito de Cartagena, y no del contrato firmado en 2019 con el Consorcio KMC.

Lea aquí: Denuncian incumplimiento en laudo arbitral sobre obras en Playetas

Pese al alcance de la decisión judicial, el Consorcio Vial Isla Barú volvió a denunciar que la administración “no ha hecho nada para que se paralicen las obras, o sea, el contratista KMC continúa trabajando diariamente en Playetas por encima de la ley y no hay nadie que haga cumplir el laudo arbitral”.

Según manifestó Efraín Amín, representante del Consorcio Vial Isla Barú, este laudo no tiene apelación ya que es un fallo que está en firme y ejecutoriado.

“Esta situación no se había visto ni en Cartagena ni en otra parte del país. Desconocer un laudo arbitral es un delito, un desacato a resolución judicial, y a la administración anticorrupción no le importa, está pasando por encima de la ley y está patrocinando que el contratista KMC, que no tiene que hacer los trabajos, los ejecute”.

Continuó diciendo que: “Ahí hay una celebración indebida de contrato, hay prevaricato, todos los delitos que se puedan imaginar y finalmente el Distrito de Cartagena tendrá que responder por esta situación porque se están vulnerando los derechos; esto va a traer unas consecuencias que serán un detrimento para el Distrito, que finalmente van a pagar todos los cartageneros”.