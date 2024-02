Una mujer, madre y esposa comanda la Base Naval Logística No. 1 ARC “Bolívar”

Designio de Dios

De padre tolimense y madre bogotana, Marcela Ramírez Ramos nació el 9 de agosto de 1977 en la capital del país. Alcanzó a ingresar a una universidad en Bogotá para estudiar Comunicación Social, pero en el primer semestre vio un comercial de televisión que marcó su destino.

“Llegué a la Armada por un comercial donde decían: ‘Las mujeres van al mar’. Me presenté en sus instalaciones y vi un video sobre lo que hacían en el Buque Escuela “Gloria”; claro, solo había imágenes masculinas. Me explicaron que allá no podía tener celular ni privilegios, que iba a estar tres meses en la Escuela Naval incomunicada de mi familia y que era la primera vez que ingresaban mujeres. Cuando llegué a mi casa y les conté, mi papá me dijo que no inicialmente, que eso era muy difícil, que él no conocía a nadie en la vida militar y que realmente era complicado pasar en la Armada”, cuenta Marcela.