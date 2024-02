Elsa y Magdalena, dos primas con una herencia de sabores

Desde que tienen uso de razón, las primas Elsa Dautt Serrano y Magdalena Dau Medina han estado rodeadas de mesas de fritos. A los 10 años ya sabían amasar la harina de maíz hasta lograr una masa homogénea y sacar arepitas dulces, o lavar fríjoles y seguir un paso a paso hasta lograr carimañolas. Hoy, a sus 72 y 74 años, respectivamente, son todas unas matronas en las versiones anuales del Festival del Frito Cartagenero.

Juana Dautt Gaviria, su tía, comenzó a inculcarles esta tradición gastronómica desde una mesa frente al antiguo Teatro Padilla, en la calle Larga, donde hoy se ubica la entrada al Centro Comercial Getsemaní.

Las expertas cocineras empezaron lavando los platos, haciendo los mandados, y de a poco fueron siendo adentradas en la preparación de fritos típicos, pasteles y comidas tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Lea: Fritos, el indiscutible sabor costeño

“Esa tía, en mi infancia, me decía ‘cocina aquí, cocina allá’, teniendo a sus empleadas; yo le preguntaba por qué no las mandaba a ellas y me respondía, ‘es que a mí no me interesa que ellas aprendan, a mí me interesa que aprendas tú. Algún día te acordarás de mí’. Y yo le decía, cómo no acordarme si usted es la tía que me pone a trabajar”, expresa entre risas y nostalgia Elsa.

Y se extiende: “Magdalena y yo éramos las que más recibíamos las clases de cocina de mi tía, nos obliga a aprender a hacer fritos. Todos los días de mi vida me acuerdo de Juana Dautt Gaviria, la tía que siempre me apoyó, que me ponía a trabajar y yo lo veía como un castigo. Ahora me doy cuenta que fue una gran enseñanza la que nos dejó”.