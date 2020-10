La nueva apuesta por peatonalizar el Centro Histórico de Cartagena

Caminar por el Centro Histórico de Cartagena para apreciar sus callecitas y los balcones de las imponentes casas coloniales es uno de los planes preferidos de turistas e incluso de cartageneros, al igual que ver el atardecer desde las murallas y admirar cómo el Corralito de Piedra se recarga de mucha más magia en la noche.

Aunque el escenario parece ideal, en algunos casos se vuelve complicado por la dificultad para transitar por algunas zonas que se han convertido en parqueaderos satélites, negocios que ocupan espacios públicos de manera ilegal y el alto número de vehículos que ingresa al Centro, convirtiendo un paseo en un “juego” de sacar el zigzag a los carros para poder caminar.

Durante años, se ha insistido desde diferentes sectores que la solución a estos problemas se reduce a apostar por un Centro Histórico con una movilidad sostenible, que implemente principalmente la peatonalización, algo que en la ciudad se ha intentado en múltiples ocasiones, pues, según registros, en 2001, 2002, 2007, 2015 y 2018 se realizaron cierres de calles a través de decretos, pero no prosperaron más allá de un par de meses.

Ahora, nuevamente desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Secretaría de Planeación y la Gerencia de Espacio Público, se está impulsando un piloto de restricción vehicular en algunas vías que servirá para analizar el comportamiento de la ciudadanía y tomar decisiones a futuro, con la diferencia que esta vez tiene otra razón de impulso: la COVID-19.

“El contexto global de lo que estamos haciendo es la reactivación y readaptación económica de la ciudad. Esta es una estrategia que busca que nos ajustemos a la nueva normalidad y condiciones que nos impone la COVID. El Centro Histórico tiene una connotación muy especial porque es cerrado, limitado y confluyen una gran cantidad de actividades, entonces se vio la necesidad de organizar cómo nos movemos en este, ya que, en la medida en que tengamos más espacios disponibles para el peatón, podemos garantizar un distanciamiento más amplio entre las personas”, contó Janer Galván, director del DATT.

Según explicó el funcionario, el piloto debe convertirse en medida a través de un acto administrativo que estará acompañado de la instalación de señalización.

“Las vallas que pusimos son una medida provisional, a modo de prueba, pero al final las quitaremos y pondremos la señalización vertical y horizontal. En las vías donde no podrán circular los vehículos habrá una señal de no pase, señales preventivas y reglamentarias que indiquen la prevalencia del peatón y en ese momento, cuando el conductor vaya por el sitio, no va a encontrar la valla sino la señalización y por supuesto el control nuestro en el tema de circulación”.

El funcionario agregó que durante el pasado fin de semana, el balance fue un poco agridulce, ya que en algunos puntos las vallas fueron rodadas para la circulación de vehículos.

“Esa situación no es lo que esperamos, la idea es que las personas realmente colaboren con la realización del piloto porque es un modelo necesario para poder hacer cualquier ajuste que se requiera al momento de tomar la medida definitiva. De igual manera, con Gerencia de Espacio Público programamos la reubicación de las vallas y de parte de Tránsito hacemos el control, que en este caso no es sancionatorio porque no hay un decreto que la prohiba, pero sí de pedagogía”, explicó.

Cabe destacar que según el plan de trabajo de las dependencias, el piloto es solo una parte del gran proyecto que se piensa implementar en esta zona de la ciudad.

“Es un proceso que no pensamos en hacerlo dos, tres o cuatro días, sino que es continuo y en el momento en que salga un decreto que formalice el tema ya pasará a ser medida implementada, y en cuanto al plazo es posible que se le asigne una temporalidad que pueden ser unos seis meses, pero eso también hace parte de todo el contexto de la reactivación, son medidas que tendrán que tomarse dentro de la temporalidad que demore la nueva normalidad”.