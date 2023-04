Vendedoras de flores del cementerio, en riesgo de perder sus puestos de trabajo

Sorprendidas y muy preocupadas quedaron las vendedoras de flores que están en las afueras del cementerio Jardines de Cartagena, cuando les notificaron que, de no retirarse voluntariamente del lugar, serían desalojadas mediante un operativo policivo el próximo 10 de mayo. Lea: Venden las flores con miedo en las afueras del cementerio

Lo que no entienden las comerciantes es qué razones hay ahora para querer sacarlas del sitio, pues allí llevan toda una vida trabajando y nunca habían tenido problemas.

María Eugenia Puello, quien tiene 42 años laborando en la zona, señaló: “Nos quieren sacar de nuestro sitio de trabajo y no sabemos cuál es el problema. Ahora sale la inspectora de Policía mandándonos comunicados donde nos dice que podemos estar aquí hasta el 10 de mayo. Si ese día no hemos solucionado nada, nos van a hacer el lanzamiento, a sacarnos, pero nosotras no tenemos ni abogados ni nadie para defendernos”. Lea: Vendedores del Centro, cansados de irse “con las manos vacías”

Son en total 20 vendedoras de flores, más ocho que comercializan lápidas, las cuales laboran en las afueras del camposanto. Llegan a las 6 de la mañana y permanecen allí hasta las 7 de la noche.

Puello es de las más antiguas y dice que cuando ella empezó a trabajar allí, el cementerio apenas llegaba hasta la cruz que hoy luce en la mitad de este. “Aquí llegue cuando estos terrenos eran pozas, se encontraban caimanes. Hay otras compañeras con 12, 15, 18 y 20 años ganándose el sustento diario gracias a este oficio. Todas somos madres cabezas de hogar”, añadió la mujer.