$!Vendedores de Bazurto se niegan a salir aunque muro les puede caer encima

“Si no nos dan plata no nos vamos de aquí”. Esa es la posición de los 34 comerciantes de verduras, carnes, pescados y otros productos ubicados cerca del cobertizo del mercado de Bazurto, que presenta severas fallas estructurales en el muro del sector Pabellón y puede colapsar en cualquier momento.

Ante el riesgo de desplome del muro del cobertizo, que está fracturado, Ricardo aseguró: “Esa estructura está rajada desde hace más de 20 años y aquí no ha caído ni una piedra. Esto no se caerá por ahora”.

Wilfrido Ricardo, quien desde 1978, fecha en la que se ocupó la central de abastos, vende pescados en el lugar, afirmó que no se opone a que la administración de William Dau realice la obra, lo único que solicita es que no se afecte su derecho al trabajo porque al ser reubicado en un nuevo sitio sus ventas disminuirán.

“No aceptamos el traslado sin indemnización. Nos quieren mandar para un colegio pero eso no se puede, apenas nos coloquemos ahí nos van a querer sacar por el olor y las afectaciones a los niños. Y para Santa Rita tampoco podemos ir porque está muy lejos. Yo vivo en Olaya y para ir a Santa Rita debo coger cuatro transportes”, expuso.

Carlina Julio, otra de las vendedoras de esta central de abastos que debe ser reubicada, sostuvo que no está de acuerdo con el traslado para Los Luceros ni para Santa Rita.

Se ordenará el desalojo

Mientras los comerciantes se niegan a salir de la zona voluntariamente sin ayuda económica, la Alcaldía de Cartagena ratificó este martes, durante un recorrido por la central de abastos, la necesitad de desalojar la zona.

Diana Martínez Berrocal, asesora de la Oficina de Mercados Públicos, manifestó que desde finales del año pasado, cuando la Secretaría General suscribió con Edurbe el contrato interadministrativo para contratar las obras, se ha tratado de llegar a un acuerdo con los vendedores sin éxito alguno.

“La administración distrital les ha ofrecido unas alternativas de reubicación mientras se realizan las obras y hemos estado en la gestión de una especie de mitigación, porque entendemos que ellos viven del día a día y el traslado generaría traumas, pero en este momento no nos podemos comprometer con ese dinero. Ellos dicen que no se retiran si no se les entrega la compensación, por lo que nos tocará tomar otras medidas”, afirmó.

Berrocal durante la socialización con los vendedores.