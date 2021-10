“Venimos a traer diversión”: Looping Park tras polémica por ubicación

“El decreto 1057 de 2015 dice que ese lote es categoría 2, significa que es comercial y residencial, no es industrial y nosotros somos comerciales, no tenemos maquinarias que generen ruidos que afecten la salud pública de personas aledañas (caso hospital) ni a quienes nos visiten”, explica Gómez sentando como precedente que el fin para el cual se utilizará el parque es claramente comercial.

La polémica

En días anteriores se hizo pública la queja con respecto a la ubicación del parque y el Secretario del Interior, David Múnera, dijo a este medio que todavía no se habían dado todos los permisos necesarios para poder dar el visto bueno al parque. Sin embargo, según explica el apoderado, lo que sucede es que el parque debe estar armado para que se haga la prueba de ruido y se pueda determinar si se cumplen con todos los parámetros establecidos y tramitados para así dar el visto bueno. Pero como todavía no se ha armado es imposible que se dé esa última aprobación.

Gómez presentó a El Universal toda la documentación de los procesos legales que se han adelantado para poder dar inicio a este proyecto: permisos otorgados por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, también al cuerpo de bomberos y uno de los más importantes: el visto bueno de la Secretaría de Planeación, a la cual se le presentaron estudios previos sobre el uso de suelos Estos junto al resto de trámites que se realizan como lo ordenan las dependencias para dar su aprobación como aseo, movilidad, baños, pólizas de seguro, entre otros.

¿Irregularidades?

“Para tener validez, una queja se interpone por escrito y hasta el día de hoy, la queja de la veeduría ante la secretaría del Interior no existe, fue una queja verbal. Además, cuando el secretario del Interior me informa que no me daría el permiso, lo hace a través de una llamada y eso debe hacerse por escrito y debe llegar al correo electrónico. Me citan por Whatsapp, ni siquiera por correo. Me acusan pero de forma informal”, explica Gómez.