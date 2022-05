Verena Hernández Ponce, una mujer valiosa a la que asesinaron

Acá se habla de una brecha de edad que no es relevante, los dos eran personas adultas. Y él la asesinó, pero no se habla como tal del crimen. No victimicemos al victimario (...)”.

Familiar de Verena.

Un llamado

Verena era maltratada de forma silenciosa.

“Las mujeres estamos expuestas al maltrato de los hombres”, dice la familiar. “Ella alcanzó a decirle que se fuera del apartamento”, indica. Lea: Asesinan a otra mujer en su casa: son 3 feminicidios en Bolívar en 15 días

“A las mujeres nos reducen a que no tenemos derecho a salir de parranda, a tener amigos, es un llamado a la solidaridad porque las mismas mujeres nos atacamos. Las mujeres han sido las que más comentan cuando se da el caso de un feminicidio. Diciendo que ella era la culpable. Acá se habla de una brecha de edad que no es relevante, los dos eran personas adultas. Y él la asesinó, pero no se habla como tal del crimen. No victimicemos al victimario y no tengamos miedo de decir ‘me están maltratando’, de denunciar”, resalta por último la familiar de Verena.