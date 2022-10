Vía a Barú: ¿millonario detrimento por el que alguien deberá responder?

En una publicación anterior en este medio, la directora de Valorización Distrital, María Isabel Lugo, señaló que la vía no se había recibido porque no cumpliría con algunas especificaciones técnicas.

Los tramos

Otra de las críticas que se han hecho tiene que ver con las etapas en las que se dividió la obra: en tres tramos. “Dicen que el contratista dividió la vía en tres tramos y eso es mentira, porque no he visto en la historia que un contratista sea quien elabore un contrato con una entidad. En los pliegos de condiciones esto quedó establecido, y se hizo así por la complejidad del proyecto”, advirtió.

El representante del consorcio también explica que hubo un atraso de 10 años en el proyecto porque no se podía intervenir el tramo 3 debido a que las máquinas no podían pasar por el sector de Playetas, debido a que no había una vía. Los pocos vehículos que pasaban lo hacían por la playa, exponiéndose a quedar varados entre la arena y el agua de mar.

“La Gobernación contrató con nosotros y ejecutamos la primera etapa de Playetas, que terminó el 2 de abril de 2019. De ahí en adelante fue que pudimos entrar a hacer el tramo 3. El proyecto en ejecución realmente tuvo dos años. La vía de Playetas a Barú, la tercera etapa, la hicimos desde mitad de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020. Así reposa en los registros. Esa no me la han recibido. Desde el 2006 hasta diciembre 13 de 2016 hubo 10 años en los que el concesionario no pudo intervenir el tramo 3 porque no podía pasar por Playetas. Por eso el contrato se extendió 16 años.”. (Le puede interesar: ¿Cuánto durarán las obras de mitigación del Salto del Cabrón?)

“Excusas”

Amín añade que tiene conceptos técnicos de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), que indican que las obras se hicieron bajo todos los parámetros legales. “Ejecutamos toda la obra del tramo 3 sin interventoría, pese a que le pasamos varias solicitudes al alcalde y no hubo respuesta. Inclusive, dijimos que ejerciera la función de supervisor del contrato a través de Valorización, pero ni eso logramos. El 31 de octubre de 2020 dijimos que terminamos, pero viene este equipo nuevo de la administración actual y no conocían el caso. Ellos no tenían ningún documento y nosotros les entregamos 2.500 folios con toda la información. Entonces comenzó la falta de voluntad política y empezaron a poner peros”.

Así mismo, indicó: “La SIAB hizo un experticio y la conclusión fue que la obra cumplía con todas las condiciones, eso fue hace dos años, y aún así no recibieron la obra. A mí me tiene sin cuidado que me reciban o no las obras, porque el Distrito va a ser quien responda ante las autoridades. Todo contrato tiene un plazo para liquidarlo desde que se termina para que se pueda recibir (cuatro meses). El Distrito ha pasado por alto todo esto. Entonces se escuchan excusas, pero ya se les acabaron porque hay un experticio de la SIAB”.

Amín señaló que la cartera del proyecto no está amarrada a la ejecución de la obra. Dice que esta fue manejada por el concesionario hasta 2016 y que desde entonces el cobro a los contribuyentes quedó en manos del Distrito. “Una parte de los propietarios de Barú pagaron y otro grupo no lo hizo, que es el que está sometido a embargos. De ese grupo que no pagó hay demandas. Nosotros como particulares no podemos hacer cobros coactivos, esos los hace el ente territorial y es el Distrito el que debe hacerlo, por Valorización. Le entregamos la cartera a Valorización en el 2016, hace seis años. Que Valorización no haya sido eficiente para poder cobrar y recuperar esa plata, pues eso se me sale de las mano. Durante 60 meses cobramos la cartera, porque así lo estableció el contrato”, dijo.

*Esta es la primera entrega sobre el tema de la Vía a Barú. Espere mañana la segunda con la respuesta de Valorización Distrital.