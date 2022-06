Víctimas y victimarios en busca de la reconciliación

Banquez está próximo a graduarse de abogado en la Universidad de Santander. “Después de la desmovilización estudié la primaria, la secundaria, terminé administración de empresas agropecuarias y próximamente me graduaré de abogado. Eso para mí ha sido lo más impactante, es uno de los logros más altos que he alcanzado, ya que quiero ayudar a las víctimas del conflicto en Colombia y todas las personas que me pidan esa ayuda jurídica” manifestó.

Otro caso es el de Abelardo Caicedo Colorado, exmiembro de la guerrilla de las Farc. Es oriundo de Guarne, Antioquia. Siendo aún menor lo reclutaron para hacer parte de esta organización.

Antes de desmovilizarse hizo parte de múltiples organizaciones criminales, causando daño en la zona rural del país. Fueron 40 años los que este exguerrillero estuvo en grupos al margen de la ley. Actualmente está estudiando administración pública y está próximo a graduarse.

“Yo entré a las Farc cuando era menor de edad. Estuve 40 años en la guerrilla y no había tenido la oportunidad de estudiar. Cuando me desmovilicé, la Universidad Nacional nos hizo un examen de admisión y me dejaron en décimo, solo estudié un año para terminar el bachillerato. Después, hice las pruebas ICFES y las pasé. Inmediatamente me puse a estudiar administración pública y voy para el octavo semestre. Estoy esperando terminar la carrera para ponerme al servicio de mi comunidad”, finalizó Caicedo.

Comisión de la Verdad

A las 8 de la mañana del jueves 16 de junio pasado se realizó un encuentro entre varios excombatientes de los Montes de María y algunas de sus víctimas. La reunión se realizó para que estas personas dialogaran, con el fin de lograr la reconciliación entre víctimas del conflicto armado y sus victimarios. Lea aquí: Comisión de la Verdad ha aportado a la reconciliación en Sucre

“Es un bonito ejemplo de lo que puede hacer un grupo de hombres que en el pasado integró diferentes organizaciones armadas, exmiembros de diferentes guerrillas y de las Autodefensas Unidas de Colombia, para mirarse a los ojos con sus víctimas y, desde la humanidad, reconocerse como seres humanos que viven en un mismo territorio y reconocer que lo ocurrido fue muy grave y así empezar un camino juntos, para evitar que esto se repita”, dijo Ana María Ferrer, coordinadora en el Caribe de la Comisión de la Verdad.