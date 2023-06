Vídeo: ¿Casco y bloqueador solar? El peligroso invento en plena vía de Cartagena

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Ante la escena cibernautas comenzaron a dejar comentarios: “En Cartagena todo es posible”, “Cartagena, el pueblo”, “con estas calores no es para menos, uno no ve ni esas carreteras del sudor”.

El Universal logró contactar a la persona que publicó el video por primera vez para consultar la fecha y la historia detrás. El hombre explicó que el video no es actual, que esta situación ocurrió el año pasado y se publicó este año como meme frente a la actual ola de calor.

Fue una maniobra arriesgada

Algunos de los problemas que puede causar una carga sobre dimensionada son:

- Pérdida de maniobrabilidad del vehículo: El exceso de peso puede dificultar las maniobras, debido a la inercia de las cargas en movimiento y la capacidad de los frenos para contener esa fuerza.

- Desprendimiento de objetos en la ruta: Además de exceso de carga, si esta se encuentra mal afirmada o sin asegurar, algunos elementos pueden caer del vehículo y obstaculizar el flujo vehicular o, incluso, provocando accidentes. Lea también: ¡Qué locura! Motocicleta carga más de 2 metros de icopor en plena Crisanto Luque

El Código Nacional de Tránsito Terrestre describe este tema en la infracción D13, que señala que, en caso de transportar carga con peso superior al autorizado, el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado hasta los parqueaderos, hasta que se regularice la situación. Esta falta de tránsito se considera de mediana gravedad y comprende una sanción económica que asciende a los 30 SMLDV, lo cual equivale a $1.160.000, según los valores vigentes para el año 2023.