Video: con mona y cincel, sujeto rompe bolardos para parquear en La Castellana

En el video se observa a un hombre rompiendo a mona y cincel cuidadosamente un bolardo. Según la Junta de Acción Comunal del sector, esta no es la primera vez que ocurre, indican que ya lo han reportado y denunciado en reiteradas ocasiones ante las autoridades, pero que estas han hecho caso omiso. Lea también: Suspenden dos negocios en el Centro Histórico por exceso de ruido

A través de una denuncia se dio a conocer una situación que varios residentes y comerciantes del barrio Villa Sandra 1 (más conocido como Zona U de La Castellana), documentaron a través de un video para quejarse de un problema que no los deja parquear.

“Lo más grave de esta problemática es que esto lo hace una escuela de automotores, ellos funciona ahí, y como no tienen donde parquear los vehículos, parten los bolardos para ingresar aproximadamente 40 vehículos que tienen, como si el espacio fuera de ellos. Los residentes del sector estamos cansados de quejarnos, no nos dicen nada y no le quieren prestar atención a un problema que puede terminar mal. Según la ley, tenemos entendido que estas empresas que se dedican a prestar este tipo de servicios deben contar con su propio parqueadero exclusivo y privado”, explicó la JAC de Villa Sandra.

Por su parte, la empresa implicada asegura que estaban realizando unos arreglos solicitados previamente por las autoridades.

El Universal contactó a la Policía Metropolitana para obtener un respuesta. Sin embargo, aún se esperar un reporte oficial sobre este caso.