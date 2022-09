Video de robo en el Centro Histórico: vecinos piden patrullajes a la Policía

Los residentes del Centro Histórico de Cartagena expresaron una vez más su preocupación por los constantes robos a viviendas en este importante sector de la ciudad.

Andrea Villegas, quien reside en la calle Gastelbondo, denunció que ladrones entraron hasta su vivienda en la madrugada de ayer y se llevaron varios objetos en bronce y aldabones coloniales.

“Esta situación no es nueva. Esto es algo que ocurre de manera periódica. Ya van tres veces que se nos meten a la casa. Hasta ahora no sabemos por dónde ingresan, no sé si lo hacen por la sede de la antigua Asamblea Departamental de Bolívar que permanece abandonada o por los techos”, contó la afectada. Lea: Antigua sede de la Asamblea: “nido de ratas y pasadizo de ladrones”