Video: dos mujeres trans protagonizaron fuerte pelea en el Centro Histórico

En el clip se desahogó y aprovechó para explicar algunas de las razones de la riña. “antes de todo, les pido disculpas, yo esto no lo vuelvo a hacer. Les voy aclarar, es un tema de envidia; yo estaba tomando unas cervezas en el centro y ella me cogió descuidada. Yo el problema con ella lo tengo desde hace rato porque le dije que no me gustaba como estaba manejando su trabajo, yo no tengo problema con que ella se rebusque, pero es la forma en que lo hace”, explicó a través del video.