Video: Tras pelea en el Centro, turista detenido denuncia que la Policía “lo robó”

“Hoy 24 horas después todavía no puedo creer lo que me pasó en la Ciudad Amurallada de Cartagena. Dos tipos llegan a golpear a un amigo para robarlo, en medio del problema llega la Policía y me lleva a la estación. Allá adentro me golpean...”.

Según la versión del joven, aún tenía en su poder la riñonera y los mencionados elementos cuando llegó al comando.

“Preguntaba por mis cosas con rabia porque me habían esposado a mí y no a ellos. Yo golpeaba el ventanal y entraron cinco policías y me golpearon hasta que caí al piso, ahí pierdo mi riñonera, mientras mis amigos afuera preguntaban por mí”, manifestó.

Una vez en libertad, un amigo le compartió el número telefónico de uno de los policías que le dijo que fuera al comando por la riñonera, pero al recuperarla no tenía dentro ni el celular ni el dinero.

“Me robaron el dinero y el celular. O sea, todavía no puedo creer que no me robaron en la calle al ojo de miles de turistas, pero sí por arte de magia se me pierden mis cosas dentro de una estación de la

@PoliciaCtagena”, agregó en la red social.