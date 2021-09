Hacinamiento y aislamiento: la cárcel de Ternera recibe a Enrique Vives

Luego de ese proceso, dice ese organismo, Vives se acogerá al Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, “donde se le brindará todas las condiciones de seguridad pertinentes”.

Piden su traslado

Edward Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), manifestó a El Universal que Vives “cumple el aislamiento preventivo dentro de la cárcel, en una zona especial que tenemos”.

Recalcó que “como organización consideramos que esta persona debería cumplir su medida de aseguramiento en otro establecimiento con mejores condiciones de seguridad”.

“Las condiciones del establecimiento de Cartagena no son las mejores. Recordemos que esta es una cárcel de mediana seguridad y mínima seguridad, y para mantener una persona con el perfil que tiene (Vives) no cumplimos con las medidas de seguridad pertinentes, a pesar de que tenemos un excelente pie de fuerza, y a pesar de que esta cárcel tiene muchísimos años de estar cumpliendo con su trabajo misional, que es vigilar a las personas privadas de la libertad, y no reporta fugas”, precisó Montaño.