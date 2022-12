Video: Exreina denuncia racismo tras ser desfigurada por turistas en el Centro

La exreina cartagenera no se quedó de brazos cruzados y explicó su versión. “Nos disponíamos a compartir en el centro de nuestra ciudad, y nos encontramos con una situación injusta, un turista estaba ofendiendo a un hombre. Mi pareja con la intención de mediar para que no se fueran a los golpes, fue agredido físicamente y discriminado racialmente por los turistas caleños”, indicó.

“Robaron a Laura en Cartagena. El novio de ella la defendió. Llego la policía y acusan al novio de Laura (q la defendió). Piden 20 millones para dejar ir al novio de Laura sin presentar cargos. ¿Ladrones y policía al parecer hacen eso en cartagena le llaman extorsión exprés?”, publicó el congresista.

Y no fue solo el congresista quien publicó, Laura, la otra protagonista del altercado inmediatamente subió una historia en su perfil de Instagram.

“Me acaban de pegar en Cartagena por robarme, me mandaron un puño a la cara y me novio lo tienen capturado por ayudarme por favor compartan esto. No saben lo que es sentir esto y que la @policiadecolombia diga que no haga declaraciones ante el man que me pegó un puño en la cara”, aseguró.