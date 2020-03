[Video] Hombre se masturbó y eyaculó sobre joven en Transcaribe

No es el primer reporte

El pasado 15 de enero, una joven 20 años denunció que fue víctima de acoso sexual mientras se desplazaba en un padrón de la ruta X101. Lea: “Un hombre se masturbó detrás de mí”: usuaria de Transcaribe

La joven contó a El Universal que justo en la tercera parada que hace la ruta X101 en el trayecto Centro- Las Gaviotas, un desconocido “se frotó” contra su cuerpo.

“Sentí algo en la cola, me toqué y me di cuenta de que tenía semen sobre el pantalón (...) Le pregunté a una señora que estaba detrás y me dijo que efectivamente era semen. Yo estaba en shock, la gente comenzó a bajarse y yo empiezo a mirar a todos lados sin saber qué buscar en realidad. Una señora me hace señas desde el otro lado del vidrio y me dice que, al parecer, fue un señor que estaba detrás mío (y ya se había bajado) y tenía la camisa toda ‘mojada’. Llegué a mi casa llena de rabia, impotencia y lloré”, dijo Daniela*

El Universal conoció ayer una vez fue identificado el sujeto, el guarda de la estación Los Ejecutivos dio aviso a la Policía.

Desde la coordinación de Gestión Social de Transcaribe se adoptó lo estipulado en la Ley 1257 de 2008 sobre la ruta de atención en violencias contra las mujeres.