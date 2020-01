“Un hombre se masturbó detrás de mí”: usuaria de Transcaribe

Fue el pasado 10 de enero. Un viernes sin moto. Daniela* abordó un padrón de la ruta X101 en la estación de Transcaribe en Chambacú, quería llegar pronto y segura a su casa, pero un hecho irregular afectó su integridad.

En diálogo con El Universal, la joven de 20 años narró que justo en la tercera parada que hace la ruta X101 en el trayecto Centro- Las Gaviotas, un desconocido “se frotó” contra su cuerpo.

“Sentí algo en la cola, me toqué y me di cuenta de que tenía semen sobre el pantalón (...) Le pregunté a una señora que estaba detrás y me dijo que efectivamente era semen. Yo estaba en shock, la gente comenzó a bajarse y yo empiezo a mirar a todos lados sin saber qué buscar en realidad. Una señora me hace señas desde el otro lado del vidrio y me dice que, al parecer, fue un señor que estaba detrás mío (y ya se había bajado) y tenía la camisa toda ‘mojada’. Llegué a mi casa llena de rabia, impotencia y lloré”, dijo Daniela*

El testimonio de la usuaria es similar a un nuevo caso que se difunde a través de WhatsApp, en el que otra joven cartagenera asegura haber sido víctima de acoso tras denunciar que un sujeto de 49 años se masturbó frente a ella.

Los casos han puesto en alerta a la ciudadanía y al departamento de Gestión Social de Transcaribe frente a cómo está preparado el sistema en materia de seguridad para estos casos.

El acoso sexual es uno de las problemáticas que más afecta a las mujeres en Colombia y en el mundo, sin embargo, Enrique del Río González, abogado penalista, explica que increíblemente en este caso, por ser la víctima mayor de 18 años, el supuesto acosador no puede ser procesado por delito sexual.

“Es posible una injuria por vía de hecho. En caso de menores de 18 años la conducta es delictiva y se denomina Actos sexuales con menor de 14 años: quien realice actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años o en su presencia incurrirá en prisión de 9 a 13 años”.