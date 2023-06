Video: Palenqueras y habitante de la calle pelean en pleno Centro Histórico

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Con las palenqueras se le acaba la locura porque ellas no le temen a nada y son unidas para pelear”, “A mi lo que me da tristeza es ver a la gente solo grabando y viendo cómo un desechable falta el respeto y maltrata a unas señoras que se ganas la vida trabajando y no hagan nada para enseñarle que a las mujeres se les respeta. Dolor por ver cómo personas permiten que eso suceda”, “¿Dónde están las autoridades? Eso puede pasar pero ¿los controles donde están?”, fueron algunas de las reacciones al clip viral.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente a la escandalosa situación, el coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias se pronunció respecto al caso de intolerancia. “Por los hechos acaecidos en la calle Porvenir de acuerdo al vídeo que nos hace llegar la comunidad, manifestamos que es oportuno recordarle a todas las personas la tolerancia, el acudir a las autoridades legalmente constituidas para poder definir acciones y solucionar las diferencias entre las personas lo que observamos en este vídeo no puede volverse a repetir en el Centro Histórico de Cartagena, para eso hay instituciones que ayudamos a la mediación de los conflictos de las personas, Dios y patria”.