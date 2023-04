Video: Pasajera insultó a conductor de Transcaribe tras desvíos en la ruta

En video fue registrado por otros pasajeros que presenciaron lo ocurrido, y no tardaron en publicarlo en redes sociales, donde ya recopila casi 1.200 likes. “Si usted me dice que no va para Los Calamares yo no me monto, qué le cuesta decirme antes de montarme”, grita la mujer, mientras se escucha al conductor de fondo decirle “yo no soy adivino”.