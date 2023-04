Video: Disculpas públicas de Dollarcity acaba en protesta dentro del MallPlaza

Lo ocurrido con Sebastián en marzo

El joven contó por medio de un hilo, el angustiante momento que paso al querer salir del local comercial, el presunto mal trato. “Hubo un momento, mientras estaba en uno de los pasillos con mi amigo en el que me acomodé un poco el pantalón por dentro (había ido al baño minutos antes). Me dispongo a pagar con mi amigo lo que iba a llevar, y la tienda ya estaba pronta a cerrar. Terminamos de pagar y guardamos todo. Cuando me acerco a la puerta con él, el vigilante toma la llave y la asegura, pidiéndome que me ponga en una esquina y saque lo que llevaba bajo el suéter”, dijo.

“Me acerqué de nuevo a la puerta para salir, a lo que el tipo sigue insistiendo en que yo llevo algo escondido y llama a alguien que trabaja en el local para que me “llevara para el cuartico ese a revisarme” a lo que el empleado se queda algo dudoso. El vigilante volvió a insistir al empleado por lo que él procedió a dirigirme a un almacén (que tenía la puerta abierta y donde se veía todo) a “revisarme”. Cuando le explico a la persona que solo me estaba acomodando el pantalón, ella dice “yo no sé” y se va.”, contó. Lea también: Video: Más de 40 jóvenes se enfrentaron en calle de un barrio de Cartagena

Luego, indicó que recibió llamadas telefónicas por parte de la empresa, el centro comercial y la compañía de vigilancia para pedir una disculpa por lo ocurrido. Incluso, la compañía de vigilancia y seguridad privada Fortox lo citó a una reunión presencial. Sin embargo; el joven les dejó claro que continuaría con el debido proceso legal, ya que se estába asesorando.