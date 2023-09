Video: Taxista pide disculpas tras polémica por infracción en la Torre del Reloj

Su versión de los hechos

El conductor habló con El Universal y relató su versión de los hechos. Asegura que en ese momento estaba atrapado en un monumental trancón tras las manifestaciones de ese día, y que llevaba a unos turistas rumbo al aeropuerto.

“A los extranjeros que llevaba en la carrera los que iba a dejar el avión, había manifestación y me hablaban en inglés, yo no les entendía, teníamos ya media hora en el trancón y yo usé el traductor para decirles que se bajaran del carro y tomaran otro servicio, pero una de las señoras se puso a llorar, porque según, iban a perder el vuelo. Yo tampoco soy de aquí, soy de Venezuela, estaba tan aturdido por el trancón y el llanto de la señora que me metí por ahí. A raíz de esto me he quedado sin trabajar, llevo dos días sin salir porque el ataque en redes sociales ha sido terrible”, relató Francisco, quien se encuentra en un proceso con el DATT a espera de la multa por su infracción.