Videos: “Protestas continuarán si no asignan aseadores este lunes”, instituciones

“Requerimos soluciones inmediatas y garantías, por parte de la Administración de William Dau, ante la crisis de higiene y salubridad en las instituciones por la falta de aseo. Si no hay soluciones el día que el Distrito prometió, tomaremos acciones más contundentes”, manifestó Pedro Herrera, presidente del SUDEB, quien estuvo presente en el plantón de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

Los estudiantes, padres de familia, profesores y directivos de este colegio se manifestaron mediante pancartas y arengas a las afueras de la institución, exigiendo el retorno del servicio, cuya suspensión que ha perjudicado considerablemente el calendario escolar. Le puede interesar: Estas son las rutas de Transcaribe que presentan retrasos por bloqueos

Por otro lado, los estudiantes de las instituciones aledañas Juan José Nieto y Promoción Social no marcharon debido a que no se encuentran asistiendo a clases. Sin embargo, esto no fue un impedimento para los maestros y directivas, quienes unieron sus voces por el bien de su calidad de educación a las 8 a. m. de hoy.