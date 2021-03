Vigilantes esperan continuidad en los colegios de Cartagena

Una vez se conoció que el nuevo operador de la vigilancia privada de los colegios oficiales del Distrito era la empresa Sepecol, y que esta inició una supuesta convocatoria abierta para escoger al personal que laborará en las instituciones, de inmediato todos los guardas de seguridad interesados en renovar sus contratos y otros vigilantes que esperan su primera oportunidad, se fueron hasta las oficinas de la empresa, en Manga, a llevar sus hojas de vida.

Para muchos que llevan varios años en el oficio la situación no es clara, pues temen que no les renueven los contratos, y peor aún, que no le sea tenido en cuenta el apoyo que brindaron a esos mismos colegios de forma gratuita durante enero y febrero.

“Aquí estamos reunidos, somos muchos, no sabemos si vamos a continuar. Tengo 10 años vigilando un centro de vida, terminamos contrato el 31 de diciembre y ahora estamos con incertidumbre porque no sabemos si nos van a dejar. En enero y febrero seguí asistiendo al centro de vida sin ninguna remuneración, sin almuerzos, sin transportes, sin nada, solo para que vean mi compromiso. Lo único que espero es que me contraten nuevamente”, expresó una guarda de seguridad que no quiso revelar su nombre.

Para conocer cómo será la situación de estos vigilantes, este medio no se pudo comunicar con las directivas de Sepecol. Por su parte, desde la oficina de Apoyo Logístico del Distrito indicaron que se le entregó a la empresa una base de datos con los nombres de los vigilantes que han venido trabajando en los últimos años.

“Sepecol empieza un proceso de selección con esa misma base de datos, pero teniendo en cuenta algunos requisitos propios y que tienen mucho que ver con la política de la empresa. Algunos de esos requisitos son la edad, los cursos de vigilancia y que no tengan ninguna inhabilidad. El Distrito pide que se les dé prioridad a estas personas, sin embargo, son ellos los encargados de escoger su personal”, precisó una vocera de Apoyo Logístico.

Se tiene previsto empezar en firme con la vigilancia en las instituciones educativas desde el miércoles 10 de marzo.