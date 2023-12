“Yo no quiero seguir así, quiero trabajar”: habitante de calle

Cartagena de Indias, avenida del Lago, jueves 3: 00 p.m. Esa tarde, saliendo del periódico en busca de historias para contar, llegué a la parte de atrás del centro comercial Caribe Plaza y vi a un hombre cuya apariencia reflejaba abandono y su mirada soledad.

Así conocí a Alberto López, uno de los tantos habitantes de calle de la heroica. Todos tenemos un pasado y una historia que reflejan lo que somos hoy en día, y a continuación la de él.

Tiene 46 años y ha pasado casi la mitad de su vida en la calle: 20 años para ser más exacta. Bajo días de sol y noches de lluvia le ha tocado sobrevivir a la dura vida de Cartagena.

Inicio del periplo

Es el único hijo (hombre) de un total de seis hermanos, asegura que, tal vez, todo empezó por la falta de crianza, la soledad y el abandono de la familia; fue el único hijo de la familia que su madre no crió, pues solamente lo hizo con sus cinco hermanas y, como si fuera poco, su padre también le dio la espalda cuando creció.

A lo mejor ese pudo ser el resultado de los tantos prejuicios sociales de inicio de los años 2000, aunque en la actualidad no ha cambiado mucho la historia, muchos padres aún conservan el pensamiento de cuidar más de sus hijas que de los varones, quizá tal vez por creer que el hombre, el “sexo fuerte”, puede hacerlo solo.

Y es así como Alberto decide emprender un camino solo, desprenderse de su familia y buscar otra, pensando que la historia sería diferente.

Siendo aún muy joven, con 19 años, empezó a vivir con su novia del momento, una niña de 13 años. Es justo ahí donde empiezan tantos cuestionamientos: ¿Será posible que una pareja tan joven se pudiera echar al hombro la responsabilidad de formar una familia, aún sabiendo que no tiene las condiciones económicas, pensamientos y madurez?

Como si de un mal se tratase, esta fue otra de las oportunidades en la que la vida y el destino le dijeron a Javier que ahí tampoco era.

Todo iba bien al comienzo, a pesar de que empezaron viviendo en su casa y luego en la de su suegra. Fue en esta última donde se desencadenó el gran problema que se veía venir.

“Siempre que llegaba a la casa me empezaban a poner caras, no me dejaban coger ni agua, me tocaba ir a la casa de algún vecino a que me dieran, eso hizo que me fuera de la casa, un día dije que me iba para no volver, y eso fue lo que hice”, asegura. Lea también: Un callejón en Cartagena, una república independiente del bazuco y del orín

Con todo y la juventud nacieron 3 hijos, y tuvo otro por fuera de su hogar. Se fue cuando este último tenía 3 años.

Sabe que tiene un nieto y que sus hijos preguntan por él, al menos eso le dijo su exmujer un día que lo vio en Bazurto.

“No me gusta ir a visitarlos, yo prometí que ni iba por allá; aunque, a veces quiero ir, pero con algo de plata, no me gusta ir con las manos vacías. Quiero recoger algo para llevarle un regalito a mi nieto ahora para Navidad”, expresa.

El nudo

La calle y la soledad, un mal camino. Rodeado de malas amistades inició el consumo de droga.

Empezó con marihuana, y fue cambiando de drogas, dice que consume patraciao (bazuco) con pipa. “Cuando estoy ‘trabajando’ no me gusta meter nada, cuando lo hago es hasta la tarde porque de noche me da miedo, uno a veces se pone a pelear” menciona.

Vendió plátanos y pescados en las calles y en el mercado cuando la vida lo trataba mejor que ahora, pero de un momento a otro le empezó a ir mal. En busca de nuevos sueños y una mejor vida para él y su familia se va para Venezuela, donde asegura que tuvo un familiar preso por su culpa, pues el familiar mató a un primo que lo quería matar a él.

Regresó en busca de su mujer y de sus hijos, quiso dejar de vivir cerca de su suegra. “Yo no quería vivir ahí, pero mi mujer quería seguir al lado de su mamá, le dije que nos mudáramos, no quiso. Un día me fui y nunca más volví”, relata.

La soledad es su única compañía. Asegura que le dio durísimo cuando salió de su casa y que lloraba de desespero, pero con el tiempo se acostumbró.