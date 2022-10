Colombiano descubre el terremoto más largo de la historia, ¿cuánto duró?

“Las rocas expuestas en la costa de la isla Gorgonilla cuentan una historia desde el fondo del océano, aproximadamente a 2 km de profundidad. Allí, a unos 3.000 km al suroeste del lugar del impacto, arena, lodo y pequeñas criaturas oceánicas se acumulaban en el fondo del océano cuando impactó el asteroide. Capas de lodo y arenisca hasta 10 a 15 metros por debajo del fondo del mar experimentaron deformación de sedimentos blandos que se conservan en los afloramientos hoy, que Bermúdez atribuye a la sacudida del impacto”, precisó Europa Press.

En el estudio de Bermúdez, se indica que las fallas y deformaciones tras la sacudida perviven a través de la capa rica en esférulas que se depositó después del impacto, lo que indica que la sacudida debe haber continuado durante las semanas y meses que tardaron estos depósitos de grano más fino en llegar al fondo del océano. Justo encima de esos depósitos de esférulas, las esporas de helecho conservadas señalan la primera recuperación de la vida vegetal después del impacto.

El trabajo se titula “The Chicxulub Mega-Earthquake: Evidence from Colombia, Mexico, and the United States” y ha sido presentado a un congreso de la GSA (Geological Society of America, o Sociedad Geológica de Estados Unidos.)