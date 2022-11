Esta es la fecha del fin de nuestro mundo y de la muerte del Sol

Aunque nos cueste pensar en ello, nuestra estrella anfitriona atraviesa su crisis de mediana edad, y debemos aceptar su mortalidad. El Sol no necesita introducción alguna. Es parte de todos nosotros, desde siempre. No es de extrañarse entonces que a muchos no nos guste tener que lidiar con la cruda realidad de que nuestra estrella algún día morirá, y con ella todo lo existe en este planeta. Pero no se preocupe: es poco probable que estemos cerca para verlo. (Lea: ¿El hombre como Dios? La NASA convirtió a un asteroide en cometa)

Ahora, gracias a los últimos datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA) para la cartografía estelar, un nuevo estudio ha demostrado que la venerable estrella se encuentra ahora en su edad media y que morirá dentro de unos pocos miles de millones de años –entre 5.000 y 7.000 millones de años–, lo que es, para nuestra percepción humana, mucho tiempo.