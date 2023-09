Estos son los nueve animales que Colombia le regaló al mundo en 2023

Colombia es la casa de un montón de especies fascinantes y el segundo país más biodiverso del mundo. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, hay 20.309 especies registradas; en Meta 18.254; en Valle del Cauca 16.557; en Cundinamarca 15.480; y en Santander 12.575, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lea: ¿Qué es un UAP y por qué ya no se dice OVNI?

Esto, debido a tres factores. El primero, a que está ubicada en el trópico, es decir, en una zona alta donde no hay estaciones, por lo que las especies no tienen que ser especializadas para vivir aquí, no tienen que reaccionar ante las temporadas de invierno: no tienen que emigrar o hibernar.

El segundo, según explica Carolina Gómez Posada, investigadora del Centro de Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt, tiene que ver “con la productividad en el trópico”, o sea, con que, como las variaciones de las horas del sol son tan pocas y el clima es más o menos estable siempre, las plantas todo el año están recibiendo la misma cantidad de sol y de agua y, por consiguiente, están produciendo todo el año.

“Puede que algunas en un momento, otras en otro, pero si tú miras las zonas templadas, donde hay estaciones, te das cuenta que en la primavera surgen las flores y en el verano los frutos, pero no más. Mientras que nosotros podemos tener flores y frutos todo el tiempo, porque en la mayoría de los casos hay una cosecha al inicio del año, luego a la mitad y luego al final”.

Y el tercero, tiene una explicación a nivel evolutivo, filogenético, y que incluye los cambios que ha vivido el planeta a través de los años, digamos, cuando se formaron los continentes, y que puso a Colombia en un sitio muy especial, con una geografía que hace que tengamos un área de climas y de ecosistemas increíbles.

Por eso no es extraño que en Colombia constantemente estén apareciendo nuevas especies, pues sobre la diversidad de la Tierra todavía falta muchísimo por conocer. “Se estima que tenemos descritas alrededor de dos millones de especies en el planeta, pero se calcula que debe haber alrededor de 20 millones. Todavía nos falta mucho por conocer y Colombia no es la excepción”, apunta Gómez Posada.

A medida de que los científicos van haciendo expediciones, van visitando museos, revisando todo lo que se ha descrito en el país hasta ahora, van descubriendo especímenes nunca antes percibidos por la humanidad, como le sucedió recientemente a los académicos de la Universidad Eafit, del Instituto Humboldt, del Instituto SINCHI o de la fundación Natura, que durante lo corrido de este 2023 describieron, respectivamente, cuatro especies nuevas de tarántulas (Ummidia solana, Melloina pacifica, Euthycaelus cunampia y Neischnocolus mecana), una de escarabajo (Aegidinus elbae), tres de ranas (Synapturanus artifex, Synapturanus sacratus y Synapturaus latebrosus) y una de salamandra (Bolitoglossa muisca).

“Es muy probable que por ahí en unos 300 años más, todavía vamos a estar describiendo nuevas especies”, concluye la investigadora.