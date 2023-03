“Oumuamua no era una nave extraterrestre”

Un misterioso objeto interestelar que visitó el Sistema Solar en 2017 desconcertó a los astrofísicos, haciendo que se crearan muchas teorías sobre su procedencia, entre ellas que era una nave extraterrestre. Lea: EE.UU.: los extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar

Sin embargo, una tesis publicada el pasado miércoles en la revista Nature explica que seguramente se trate de una especie de cometa inusual. Sus características eran extraordinarias: Oumuamua no se parecía a los cometas conocidos, no tenía cola ni un halo, ambos formados por polvo y gas que reaccionan ante los rayos solares. Además su forma recordaba a un cigarro. También le puede interesar: China no se queda atrás: su plan para neutralizar a Elon Musk

Luego de alcanzar el punto más cercano al Sol en su trayectoria, y su mayor velocidad por influjo de la gravedad, emprendió nuevamente rumbo hacia el espacio interestelar. Pero siguió acelerando como si lo propulsara una fuerza misteriosa.