China no se queda atrás: su plan para neutralizar a Elon Musk

Made in China

No obstante, China está inquieta con este poderío satelital y tecnológico de Musk, abanderado de la cultura occidental, pues representa no solo relevancia económica sino también riesgos geopolíticos y de seguridad para su hermético país. Por consiguiente, planean poner en órbita más de 13.000 satélites para competir con furor contra Starlink.

Según algunos reportes, a China no solo le interesa vender internet satelital sino también fortalecer su aparato de espionaje mundial.

Los responsables detrás de este proyecto son científicos e ingenieros de la Universidad de Ingeniería Espacial de Pekín que están en una carrera contrarreloj para enviar los satélites que proyectan antes que la telaraña de Musk acapare los distintos niveles orbitales.

Xu Can, uno de las mentes detrás de GW, explicó a la revista Command Control and Simulation que el despliegue aseguraría que China tendría un lugar en la órbita baja, aunque sus satélites pueden instalarse en otras altitudes orbitales. Los científicos chinos confían que su tecnología puede colocarse en zonas donde Starlink no ha llegado.